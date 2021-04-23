НБУ вперше визначив перелік банків критичної інфраструктури
Про це повідомляє прес-служба регулятора, зазначає "Економічна правда".
"Такі повноваження Національному банку надає ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".
Так, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес", - пояснили в НБУ.
Зокрема йдеться про банки, включені до переліку системно важливих, та банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу.
Регулятор визначив такий перелік об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України:
- Національний банк України;
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- Акціонерний банк "Південний";
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "А-БАНК";
- АТ "АЛЬФА-БАНК";
- АТ "ОТП БАНК";
- АТ "Ощадбанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АТ "Укрексімбанк";
- АТ "УКРСИББАНК";
- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
У НБУ додали, що критерії та порядок віднесення банків України до об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України визначені постановою правління Нацбанку від 30 листопада 2020 року № 151 "Про затвердження Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".
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