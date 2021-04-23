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НБУ вперше визначив перелік банків критичної інфраструктури

Йдеться про банки, включені до переліку системно важливих, та банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу
Нацбанк уперше визначив перелік об'єктів критичної інфраструктури у банківській системі України.
НБУ вперше визначив перелік банків критичної інфраструктури Фото: 5.ua

Про це повідомляє прес-служба регулятора, зазначає "Економічна правда".

"Такі повноваження Національному банку надає ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Так, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес", - пояснили в НБУ.

Зокрема йдеться про банки, включені до переліку системно важливих, та банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу.

Регулятор визначив такий перелік об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України: 

  • Національний банк України;
  • АБ "УКРГАЗБАНК";
  • Акціонерний банк "Південний";
  • АТ КБ "ПриватБанк";
  • АТ "А-БАНК";
  • АТ "АЛЬФА-БАНК";
  • АТ "ОТП БАНК";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АТ "ПУМБ";
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль";
  • АТ "ТАСКОМБАНК";
  • АТ "Укрексімбанк";
  • АТ "УКРСИББАНК";
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

У НБУ додали, що критерії та порядок віднесення банків України до об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України визначені постановою правління Нацбанку від 30 листопада 2020 року № 151 "Про затвердження Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".

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