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Не дозволяйте маніпулювати собою – Супрун дала другу порцію порад нардепам

Супрун наголосила, що нардеп складає присягу народу України, а не лідеру партії чи голові фракції, тому закликала не дозволяти маніпулювати собою
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить нардепам не дозволяти маніпулювати собою, завжди перевіряти факти, вчитися слухати і визнавати свої помилки.
Не дозволяйте маніпулювати собою – Супрун дала другу порцію порад нардепам Фото: magazine.nv.ua

"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я у Facebook.

Супрун наголосила, що нардеп складає присягу народу України, а не лідеру партії чи голові фракції, тому закликала не дозволяти маніпулювати собою.

"Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому", - радить Супрун.

Вона закликає парламентарів дослухатися до думки громадськості та експертів, їздити в лікарні, школи, університети, підприємства і говорити з кінцевими бенефіціарами змін, але при цьому обов’язково робити факт-чекінґ. 

"Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ", - наголошує очільник МОЗ.

Також вона радить визнавати помилки.

"Пройдіть курси аргументації та дебатів. Якщо ви чітко усвідомлюєте, що повинно бути зроблено і знаєте, що є "червоні лінії", які не можна переступати – не робіть компромісів щодо цього", - пише Супрун.

"У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми - найбільш імовірно, що воно неправильне", - попереджає очільник МОЗ.

Також вона радить підтримувати державні інституції, вчитися чути співрозмовника, бути партнером і підсиленням членів уряду, допомагати втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які "обов’язково будуть виникати".

"До будь-якої серйозної трансформації буде опір та перешкоди. Це природній процес і він корисний для суспільства. Якщо мати основною мотивацією подобатись людям – змінити нічого не вдасться. Коли люди навколо нарікають і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, що у партії "Слуга народу" вважають, що медицина в Україні має бути страховою, але не зараз.

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