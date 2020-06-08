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Не готові послабити карантин 10 областей

У список увійшла Одеська область
Станом на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем ​​зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.
Не готові послабити карантин 10 областей

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Волинська область (виявлення 16,53%);
  • Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
  • Одеська область (динаміка 16,84%);
  • Рівненська область (виявлення 15,52%);
  • Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
  • Хмельницька область (динаміка 15,49%);
  • Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
  • Чернігівська область (виявлення 12,32%).

Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.

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06 08 2020 12:00
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