Не готові послабити карантин 10 областей У список увійшла Одеська область

Станом на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем ​​зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.

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