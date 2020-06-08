CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Не готові послабити карантин 10 областей
У список увійшла Одеська область
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
- Волинська область (виявлення 16,53%);
- Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
- Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
- Одеська область (динаміка 16,84%);
- Рівненська область (виявлення 15,52%);
- Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
- Хмельницька область (динаміка 15,49%);
- Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
- Чернігівська область (виявлення 12,32%).
Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.
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06 08 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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