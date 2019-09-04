ПОЛІТИКА НОВИНИНайближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Не зкурвились": Садовий анонсував вихід депутатів з "Самопомочі"
"Самопоміч" очікує на внутрішнє перегрупування
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Мер Львова, лідер партії Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook заявив, що депутати будуть визначатися зі своїми майбутніми "попутниками", оскільки парламент доживає останні місяці.
Садовий подякував депутатам за роботу, за те, що "не скурвились, не зрадили виборців і принципи".
Він також зазначив, що Самопощь чекає непроста внутрішня перегрупування, буде новий склад кандидатів, який відбудеться за принципом відкритих списків.
Нагадаємо, що 2 квітня Садовий повідомив, що "Самопоміч" братиме участь у виборах до парламенту восени 2019 роки як самостійна сила.
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