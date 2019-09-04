"Не зкурвились": Садовий анонсував вихід депутатів з "Самопомочі"

Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію.

Мер Львова, лідер партії Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook заявив, що депутати будуть визначатися зі своїми майбутніми "попутниками", оскільки парламент доживає останні місяці.

Садовий подякував депутатам за роботу, за те, що "не скурвились, не зрадили виборців і принципи".

Він також зазначив, що Самопощь чекає непроста внутрішня перегрупування, буде новий склад кандидатів, який відбудеться за принципом відкритих списків.

Нагадаємо, що 2 квітня Садовий повідомив, що "Самопоміч" братиме участь у виборах до парламенту восени 2019 роки як самостійна сила.