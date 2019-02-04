Садовий оголосив, що "Самопоміч" самостійно піде на вибори в Раду

За чотири роки "хлопці і дівчата з "Самопомочі" не скурвилися, тому вони потрібні в парламенті"

Політична партія "Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.

"Мене часто питають, а що "Самопоміч"? А що далі? Даю пряму відповідь: "Самопоміч" буде брати участь у виборах до наступного парламенту як самодостатня політична сила", - сказав мер Львова Андрій Садовий, повідомляє УП.

Садовий також заявив, що за чотири роки "хлопці і дівчата з "Самопомочі" не скурвилися, тому вони потрібні в парламенті".

Про об'єднання Андрія Садового і Анатолія Гриценка стало відомо на початку березня, коли мер Львова заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів на користь лідера "Громадянської позиції".

"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив тоді Садовий.

Головним аргументом Гриценка була більша підтримка виборців в соціологічних опитуваннях.

Садовий, своєю чергою, заявляв, що вважає це непереконливим аргументом: мовляв, передвиборча кампанія може переламати будь-які рейтинги.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко і мер Львова Андрій Садовий підписали угоду з приводу об'єднання на виборах. Згідно з документом, Садовий знімається з виборів на користь Гриценка, а Гриценко зобов'язується "бути чесним".