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Недобудови "Укрбуду" забере "Київміськбуд"

Зеленський пообіцяв, що інвестори не залишаться без квартир
Компанія "Київміськбуд" взяла на себе зобов'язання завершити будівництво проєктів "Укрбуду".
Недобудови "Укрбуду" забере "Київміськбуд" Фото: espreso.tv

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав президент Володимир Зеленський, передає LB.ua.

"Хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. На сьогоднішній вечір питання вирішене. Вся ця нерухомість буде добудована, зобов'язання на себе взяв "Київміськбуд". Питання буде вирішене", - заявив він.

Після приходу до влади Володимира Зеленського у керівника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася виникли проблеми з правоохоронними органами. Зараз він фігурує вже в трьох кримінальних справах і отримав дві підозри.

Улітку на багатьох будівництвах "Укрбуду" завмерли роботи, з них вивезли техніку, а рядові співробітники компанії перестали отримувати зарплату.

У разі банкрутства компанії постраждали б 13 тисяч інвесторів. Це більше "Еліта-центру" раз в шість і  майже дорівнює масштабам незаконних будівництв Анатолія Войцеховського.

Нагадаємо, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.

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13 12 2019 13:00
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