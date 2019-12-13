Недобудови "Укрбуду" забере "Київміськбуд"
Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав президент Володимир Зеленський, передає LB.ua.
"Хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. На сьогоднішній вечір питання вирішене. Вся ця нерухомість буде добудована, зобов'язання на себе взяв "Київміськбуд". Питання буде вирішене", - заявив він.
Після приходу до влади Володимира Зеленського у керівника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася виникли проблеми з правоохоронними органами. Зараз він фігурує вже в трьох кримінальних справах і отримав дві підозри.
Улітку на багатьох будівництвах "Укрбуду" завмерли роботи, з них вивезли техніку, а рядові співробітники компанії перестали отримувати зарплату.
У разі банкрутства компанії постраждали б 13 тисяч інвесторів. Це більше "Еліта-центру" раз в шість і майже дорівнює масштабам незаконних будівництв Анатолія Войцеховського.
Нагадаємо, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?