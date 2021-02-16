Негода в Україні: на яких дорогах досі обмежений рух

Для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянка доріг Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Фото: facebook.com/poltsad

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС. Зазначається, що станом на 7 годину, продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки: Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі). Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка). Рівненська область - на а/д регіонального значення в межах області: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів, Т-18-17 Бережниця-Деражне-Клевань, Т-18-24 Дерманка-Корець. Підрозділами ДСНС за добу вивільнено з снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 тис. 749 од., у т.ч. 105 карет ШМД, 79 автобусів) та надано допомогу 240 особам (з початку негоди 5 тис. 335 осіб). Прибрано 23 повалених дерева. 15 лютого важкою інженерною технікою ДСНС проведено розчистку автодоріг протяжністю 122 км, а саме: Хмельницька – 71 км, Івано-Франківська – 22 км, Львівська – 15 км, Волинська – 14 км. Читайте також: У Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом в Україну президента Молдови

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію