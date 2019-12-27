Нелегальні АЗС не працюватимуть в Україні після 9 січня — Гончарук
Гончарук написав, що всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не працюватимуть взагалі, передає "Громадське".
«Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему», — написав глава уряду.
Він уточнив, що наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень. Крім того, за його словами, 31 об’єкт господарювання подав документи для отримання ліцензій.
Гончарук також нагадав, що президент Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій знизити ціни на бензин. Раніше Антимонопольний комітет зобов'язав їх знизити ціни.
«Йдеться про зниження реальної ціни, а не про «акційні» пропозиції в мережевих програмах лояльності», — написав прем’єр.
Нагадаємо, що ситуація з поставками палива на українські нафтобази погіршилася - деякі АЗС були змушені простоювати через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.
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