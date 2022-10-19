Нерівномірна мобілізація в росії викликає соціальний розлом – ISW

Нерівномірне проведення часткової мобілізації керівником Кремля путіним спричиняє соціальні розломи у рф.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії диктатора підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

"Стрілянина 15 жовтня на полігоні у Бєлгородській області, ймовірно, була природним наслідком політики кремля, що продовжує використовувати бідне населення та представників нацменшин для формування збройних сил, одночасно захищаючи етнічних росіян і заможніших громадян росії", – вказують у звіті.

В ISW підкреслили, що у рф відповідальність за стрілянину поклали на двох примусово мобілізованих етнічних таджиків, а російський інформаційний простір здебільшого відповів жорстокою ксенофобською риторикою проти середньоазіатських мігрантів та інших периферійних соціальних груп.

Фахівці навели слова депутата Держдуми Сергія Миронова, який 18 жовтня заявив, що мобілізація виявила системні розломи в російській імміграційній системі.

Він звинуватив військових комісарів у пропуску людей, які становлять загрозу безпеці рф, до збройних сил і у тому, що вони активно набирають до армії вихідців із Центральної Азії.

Миронов також запропонував ввести мораторій на надання російського паспорта громадянам Таджикистану.

"Заклики Миронова до імміграційної реформи демонструють роль, яку, здається, часткова мобілізація зіграла в каталізації етнічних розколів, расизму та ксенофобії в російському внутрішньому просторі, особливо проти етнічних меншин", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялось, що у рф анонсували акцію протесту проти мобілізації.