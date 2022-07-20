CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ другому кварталі 2022 року стримінгова платформа Netflix втратила 970 тисяч передплатників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netflix втратив майже мільйон платних користувачів у другому кварталі
Найбільший відтік спостерігався у США та Канаді, тут Netflix втратив 1,3 млн передплатників навіть попри прем’єру основних англомовних серіалів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Зазначається, що цей показник є кращим, ніж прогнозований відтік 2 млн платних фоловерів.
Але навіть попри це, сервіс прогнозує приріст підписників на один млн за результатами третього кварталу.
Наразі платною підпискою на Netflix користуються загалом 220,67 млн передплатників порівняно з 221,64 млн за підсумками першого кварталу.
Найбільший відтік спостерігався у США та Канаді, тут Netflix втратив 1,3 млн передплатників навіть попри прем’єру основних англомовних серіалів, як-от четвертого сезону Stranger Things.
У Європі, Африці та на Середньому Сході кількість платних підписок знизилася на 770 тисяч, а ось у Латинській Америці, навпаки, зросла на тисячу.
Натомість Азіатсько-Тихоокеанський регіон навпаки приніс платформі найбільше передплатників протягом кварталу – 1,08 млн осіб.
Втрата передплатників Netflix стала тривожним дзвіночком для компанії, яка мала великі бюджети та щедро витрачала кошти. Після звіту про прибутки за І квартал Netflix перейшов у режим капітального ремонту. Зокрема, стример:
- здійснив кілька раундів звільнень, останнє з яких призвело до втрати 300 співробітників та 70 млн дол у вигляді витрат на звільнення;
- переглянув стратегію кіно, щоб зосередитися на меншій кількості, але кращих проектах, відійшовши від низькобюджетних тарифів;
- прискорив впровадження рівня підписки з підтримкою реклами завдяки партнерству з Microsoft, яка займатиметься продажами та технікою потокової компанії.
У другому кварталі, згідно з листом Netflix до акціонерів, виручка досягла 7,97 млрд дол. Це на 8% більше порівняно з минулим роком частково через зміцнення долара. Чистий прибуток склав 1,44 млрд дол.
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20 07 2022 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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