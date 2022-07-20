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Netflix втратив майже мільйон платних користувачів у другому кварталі

Найбільший відтік спостерігався у США та Канаді, тут Netflix втратив 1,3 млн передплатників навіть попри прем’єру основних англомовних серіалів
У другому кварталі 2022 року стримінгова платформа Netflix втратила 970 тисяч передплатників.
Netflix втратив майже мільйон платних користувачів у другому кварталі Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
 
Зазначається, що цей показник є кращим, ніж прогнозований відтік 2 млн платних фоловерів.
 
Але навіть попри це, сервіс прогнозує приріст підписників на один млн за результатами третього кварталу.
 
Наразі платною підпискою на Netflix користуються загалом 220,67 млн передплатників порівняно з 221,64 млн за підсумками першого кварталу.
 
Найбільший відтік спостерігався у США та Канаді, тут Netflix втратив 1,3 млн передплатників навіть попри прем’єру основних англомовних серіалів, як-от четвертого сезону Stranger Things.
 
У Європі, Африці та на Середньому Сході кількість платних підписок знизилася на 770 тисяч, а ось у Латинській Америці, навпаки, зросла на тисячу. 
 
Натомість Азіатсько-Тихоокеанський регіон навпаки приніс платформі найбільше передплатників протягом кварталу – 1,08 млн осіб.
 
Втрата передплатників Netflix стала тривожним дзвіночком для компанії, яка мала великі бюджети та щедро витрачала кошти. Після звіту про прибутки за І квартал Netflix перейшов у режим капітального ремонту. Зокрема, стример:
 
  • здійснив кілька раундів звільнень, останнє з яких призвело до втрати 300 співробітників та 70 млн дол у вигляді витрат на звільнення;
  • переглянув стратегію кіно, щоб зосередитися на меншій кількості, але кращих проектах, відійшовши від низькобюджетних тарифів; 
  • прискорив впровадження рівня підписки з підтримкою реклами завдяки партнерству з Microsoft, яка займатиметься продажами та технікою потокової компанії.
 
У другому кварталі, згідно з листом Netflix до акціонерів, виручка досягла 7,97 млрд дол. Це на 8% більше порівняно з минулим роком частково через зміцнення долара. Чистий прибуток склав 1,44 млрд дол.
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20 07 2022 14:15
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