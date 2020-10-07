Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 10 липня
Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
Готівковий ринок
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,83 - 9 липня), продажу - 27,06 (27,05 - 9 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 9 липня), продажу 3,85 (3,85 - 9 липня) грн за 10 рублів.
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.
Курс НБУ
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 липня довідковий курс на рівні 26,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 липня (26,93 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.
Курси в банках
Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,90 - 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.
Нагадаємо, що до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар. Після реакції ринку на відставку глави НБУ Якова Смолія ситуація стабілізується.
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