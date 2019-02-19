NewsOne подав два позови проти Бурбака і "Народного Фронту"

Він також підкреслив, що саме через розпалювання ворожнечі й поширення тез кремлівської пропаганди Нацрада з питань телерадіомовлення нещодавно наклала на NewsOne штраф

Телеканал NewsOne подав проти Максима Бурбака та "Народного фронту" два позови, в яких оскаржує те, що його назвали "кремлівським телеканалом".

"Прокремлівський телеканал NewsOne подав проти мене два позови. В одному позові співвідповідачем є партія "Народний фронт". В іншому, окрім мене та нашої партії, телеканал позивається ще й до "Блоку Петра Порошенка", голови фракції БПП Артура Герасимова, а також до редактора-засновниці "Української правди" Олени Притули", – написав Максим Бурбак на своїй сторінці в Facebook.

"Пропагандистський телеканал NewsOne, який формально належить поплічнику Медведчука Козаку, оскаржує в суді те, що його назвали "кремлівським пропагандистським телеканалом". Іншими словами, телеканал "сім’ї" Медведчука вимагає заперечити правду. Логічно. Кремлівські пропагандисти щодня заперечують факти, формують в головах глядачів паралельну вигадану реальність - чітко за методичками держави-агресора", - зазначив керівник фракції.

"Ми доведемо в суді свою правоту. Те, що NewsOne поширює заготовки Кремля, є такою ж правдою, як і те, що Крим і Донбас окуповані Росією. Медведчук є представником Путіна, а сам Путін вчиняє міжнародні кримінальні злочини. Ми не злякаємося ні NewsOne, ні Медведчука, ні Путіна", - наголосив Максим Бурбак.

"Вважаю, що ми забарилися з відповідальними державницькими рішеннями щодо так званих "ЗМІ" і "журналістів", які насправді працюють на ворога і на поразку України. Необхідно прискорити ухвалення законопроектів про прозорість і відповідальність медіа. Верховна Рада ще 4 жовтня 2018 року ухвалила постанову №9157 про запровадження санкцій проти кремлівських пропагандистських "телепомийок". Тут рішення за Президентом і РНБО", - наголосив керівник фракції "Народний фронт".