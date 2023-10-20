Матеріали:
Теми:

Незабаром X (Twitter) запустить преміум-підписку – Маск

20 жовтня 2023, 13:49
Незабаром X (Twitter) запустить преміум-підписку – Маск
Joel Saget/AFP/Getty Images
Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це він написав в X (Twitter).

"Один з них буде дешевшим з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший - дорожчим, але без реклами", - йдеться в дописі. 

Іншої інформації про підписки Маск не надав.

Цього тижня компанія в тестовому режимі почала стягувати з нових користувачів по $1 в Новій Зеландії і на Філіппінах за платну підписку "Не бот".

Користувачі, які відмовилися від підписки, зможуть здійснювати "лише читання": читати пости, дивитися відео і відстежувати акаунти.

Метод підписки "Не бот" має на меті зменшити кількість спаму, маніпуляцій з платформою та активність ботів, сказав Маск.

 
МАСКX (Twitter)підписка

Останні матеріали

путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється