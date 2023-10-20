Незабаром X (Twitter) запустить преміум-підписку – Маск

Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це він написав в X (Twitter).

"Один з них буде дешевшим з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший - дорожчим, але без реклами", - йдеться в дописі.

Іншої інформації про підписки Маск не надав.

Цього тижня компанія в тестовому режимі почала стягувати з нових користувачів по $1 в Новій Зеландії і на Філіппінах за платну підписку "Не бот".

Користувачі, які відмовилися від підписки, зможуть здійснювати "лише читання": читати пости, дивитися відео і відстежувати акаунти.

Метод підписки "Не бот" має на меті зменшити кількість спаму, маніпуляцій з платформою та активність ботів, сказав Маск.