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НФ пропонує передати матеріали щодо "Укроборонпрому" до вже створеної ТСК

Через два тижні доповісти парламенту про результати
"Народний фронт" вимагає негайного і неупередженого розслідування матеріалів щодо зловживань в "Укроборонпромі".
НФ пропонує передати матеріали щодо "Укроборонпрому" до вже створеної ТСК Фото: nfront.org.ua

"Буду пропонувати фракції завтра зареєструвати і проголосувати постанову про негайну передачу матеріалів до вже створеної парламентом ТСК щодо зловживань у секторі безпеки і оборони. З викликом на публічне засідання комісії ГПУ, НАБУ, антикорупційного прокурора, керівництва "Укроборонпрому", Міноборони та інших осіб - фігурантів даного розслідування", - написав керівник фракції Максим Бурбак на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що розробив відповідний проект постанови Верховної Ради.

"Також пропоную провести публічне засідання комісії за участі як членів ТСК, так і антикорупційного комітету, Комітету з правоохоронної діяльності та Комітету з національної безпеки і оборони", - написав він.

Керівник фракції НФ також додав, що згідно проекту постанови парламентська ТСК має через два тижні доповісти парламенту про результати перевірки.

"Ми хочемо знати правду. Якщо факти підтверджуються, то винні особи повинні стати підозрюваними в рамках кримінального провадження, а не політичних дискусій напередодні виборів Президента. Якщо факти не підтверджуються - це повинно стати відомо суспільству", - наголосив Бурбак.

"Всі мають пам’ятати, що Україна воює. Відтак, будь-які спекуляції на темі боєготовності українського війська підривають бойовий дух народу й вигідні ворожій пропаганді", - резюмував керівник фракції.

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27 02 2019 20:44
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