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НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО

"Умови відновлення територіальної цілісності України можуть бути лише на українських умовах"
"Народний фронт" звернувся до президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.
НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО Фото: nfront.org.ua

"Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити відновлення територіальної цілісності України і умови відновлення територіальної цілісності України. Публічна позиція фракції "Народний фронт" – це може бути лише на українських умовах!",  - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Наступне. Звертаємось до Президента Зеленського, щоб він невідкладно вніс кандидатури голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних справ, адже вони є членами РНБО, і це відповідальність, згідно Конституції, проводити такі перемовини",  - зауважив керівник фракції "Народний фронт".

Керівник фракції також наголосив, що редагувати Нормандський формат можуть лише керівники держав, які входять до його складу, а не представники тристоронньої групи.

"Не представники тристоронньої контактної групи будуть редагувати Нормандський формат. Це можуть зробити лише президенти України, Франції, канцлер Німеччини та президент РФ", - зазначив Максим Бурбак.

"Треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення", - резюмував Максим Бурбак.

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06 06 2019 11:50
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