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Нобелівський лауреат перекаже кошти на проєкти в Україні

06 жовтня 2023, 08:29
Нобелівський лауреат перекаже кошти на проєкти в Україні
Hungarianconservative
Лауреат Нобелівської премії-2023 з фізики Ференц Краус перекаже грошову винагороду від премії на проєкти в Україні.

Про це він розказав для Deutschlandfunk.

"Близько півтора року тому на тлі жахливих подій в Україні я заснував асоціацію Science4People і з того часу докладаю зусиль у цій асоціації, постійно говорю з науковою спільнотою, щоби нашими пожертвами, нашою діяльністю ми підтримали проєкти на заході України, де ми працюємо разом з гуманітарними організаціями. Я направляю грошову частину призових у цю Асоціацію", - заявив лауреат.

Ференц Краус додав, що так було з минулорічною премією Вольфа з фізики та нагородою Фонду BBVA Frontiers of Knowledge Awards.

Нобелівський лауреат заснував ініціативу Science4People невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"З лютого 2022 року в охопленій війною Україні наростає масштабна гуманітарна криза. Особливу увагу потрібно приділяти дітям, людям похилого віку та інвалідам, які не змогли втекти від конфлікту. Їм потрібна наша допомога, наше партнерство та наша участь – на місці. Не тільки вижити, а й зберегти віру в краще майбутнє. Як найбільше колективне зусилля сучасності, наука несе відповідальність зробити внесок", - підсумував Краус.

Асоціація S4P спрямована на підтримку проєктів місцевих громад в Україні. Серед проєктів, які вже реалізовуються - спорудження нової інфраструктури для початкової школи в селі Бакоша Закарпатської області, де розмістили внутрішніх біженців і 300 учнів потребують додаткових ресурсів для навчання, а внутрішні переселенці - кращих умов для розміщення.

Рік тому Science4People розпочала проєкт SKOLA+, мета якого - допомогти учням двох сільських закарпатських шкіл подолати прогалини в навчанні, спричинені війною та пандемією COVID-19 за допомогою сучасніших методів та програм навчання, а також низки безкоштовних занять.

Нагадаємо, що днями стартував Нобелівський тиждень.

 
Нобелівський лауреатдопомога УкраїнаФеренц Краус

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