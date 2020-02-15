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Нормандський саміт може бути відкладений, але він відбудеться - Пристайко

"Лідери обов’язково зустрінуться", - запевнив міністр
Відбуваються двосторонні переговори між міністрами для узгодження позиції - зокрема Пристайко мав зустріч із німецьким колегою Гайко Маасом. "Головна мета цих переговорів – зустріч лідерів нормандської четвірки в квітні", - зауважив він.
Нормандський саміт може бути відкладений, але він відбудеться - Пристайко Фото: з вільних джерел

Зустріч Володимира Зеленського, Владіміра Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона може не відбутися в квітні, як планувалося попередньо.

Про це заявив журналістам у Мюнхені міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підтвердив, що в Мюнхені не відбудеться нормандської зустрічі на міністерському рівні, хоча така можливість обговорювалася.

Однак відбуваються двосторонні переговори між міністрами для узгодження позиції - зокрема Пристайко мав зустріч із німецьким колегою Гайко Маасом. "Головна мета цих переговорів – зустріч лідерів нормандської четвірки в квітні", - зауважив він.

Пристайко також висловив впевненість у тому, що "нормандський саміт" однозначно відбудеться.

"Лідери обов’язково зустрінуться", - запевнив міністр.

"Лідери нормандської четвірки мають зустрітися. Можливо це буде не в квітні, а пізніше. Нам важливо щоби були домовленості, яких вони зможуть досягти", - додав Вадим Пристайко.

Маас напередодні заявив, що Маас домовлятися із колегами з держав "Нормандської четвірки" про наступну зустріч лідерів.

Як відомо, у команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

Нагадаємо, що наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі

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15 02 2020 13:42
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