Нотаріуси мітингують під Кабміном: вимагають відновити доступ до реєстрів і скасувати переекзаменацію
Зокрема, нотаріуси вимагають скасувати встановлений урядом обов’язок нотаріуса скасувати обов'язок нотаріуса додатково підтверджувати професійну компетентність, проходячи переекзаменацію, відновити доступ нотаріусам до державних реєстрів без вимоги надавати додаткові сертифікати професійної компетенції. Крім цього, нотаріуси вимагають в уряду припинити практику проведення камеральних перевірок та встановити чіткі критерії таких перевірок, інформує "Громадське".
За словами протестувальників, відповідні законодавчі зміни до діяльності нотаріусів ініціювала профільна заступниця міністра юстиції України Олена Сукманова. Нотаріуси вимагають її відставки.
Під будівлею Кабінету міністрів України протестують нотаріуси. Вони вимагають скасувати вимогу уряду проходити переекзаменацію та просять відновити доступ до державних реєстрів pic.twitter.com/WhcizN7yWu— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 лютого 2019 р.
Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Мін'юсту з вимогою вплинути на нотаріусів та державних реєстраторів, які допомогли власникам збанкрутілих банків вивести 4,5 мільярда гривень з цих банків.
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