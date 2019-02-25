"Нова Пошта" кардинально змінює графік роботи

Вдділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00

З 1 березня всі відділення "Нова Пошта" в обласних і районних центрах, а також кур'єри компанії будуть працювати без вихідних - 7 днів на тиждень.

"Ми змінили графік роботи, тому що це зручно для клієнтів. Бізнес-клієнти можуть збільшити продажі за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати в чергах - можна приходити в зручний час в суботу або неділю і отримувати свої посилки швидше", - заявив генеральний директор компанії Олександр Бульба, пише ЕП.

Повідомляється, що відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00. Точний графік роботи кожного відділення можна переглянути за посиланням.

У "Нова Пошта" нагадали, що мобільним додатком компанії користуються 2,6 млн активних користувачів на місяць.

"У минулому році кількість оформлених через додаток посилок в порівнянні з 2017 роком зросла до 10 млн, а сума онлайн розрахунків - в 2,5 рази", - йдеться у повідомленні.