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"Нова Пошта" кардинально змінює графік роботи

Вдділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00
З 1 березня всі відділення "Нова Пошта" в обласних і районних центрах, а також кур'єри компанії будуть працювати без вихідних - 7 днів на тиждень.
"Нова Пошта" кардинально змінює графік роботи Фото: novaposhta.ua

"Ми змінили графік роботи, тому що це зручно для клієнтів. Бізнес-клієнти можуть збільшити продажі за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати в чергах - можна приходити в зручний час в суботу або неділю і отримувати свої посилки швидше", - заявив генеральний директор компанії Олександр Бульба, пише ЕП.

Повідомляється, що відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00. Точний графік роботи кожного відділення можна переглянути за посиланням.

У "Нова Пошта" нагадали, що мобільним додатком компанії користуються 2,6 млн активних користувачів на місяць.

"У минулому році кількість оформлених через додаток посилок в порівнянні з 2017 роком зросла до 10 млн, а сума онлайн розрахунків - в 2,5 рази", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть українській компанії "Нова пошта" кредит на розширення та розвиток.

 

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25 02 2019 19:40
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