Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу

У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо

Американська біотех-компанія Novavax після третього етапу клінічних випробувань заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу та її повну ефективність у запобіганні важкого перебігу захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Згідно із заявою, на третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 90,4% випадків.

У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо.

У підсумку захворіли на коронавірус 77 з учасників випробувань - 14 у групі, яка отримала справжню вакцину, решта 63 - серед тих, хто отримав плацебо. При цьому, ні в кого з групи, якій вкололи справжній препарат, не було середнього чи важкого перебігу захворювання, тоді як у групі плацебо таких випадків було 14 (десять середніх і чотири важких хворих).

Зазначається, що вакцина продемонструвала ефективність у тому числі проти британського та індійського штамів.

Побічні ефекти були переважно незначними, як набряк і біль у місці уколу.

Компанія планує подавати вакцину на затвердження для екстреного використання у третьому кварталі 2021 року.