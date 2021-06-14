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Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу

У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо
Американська біотех-компанія Novavax після третього етапу клінічних випробувань заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу та її повну ефективність у запобіганні важкого перебігу захворювання.
Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.
 
Згідно із заявою, на третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 90,4% випадків.
 
У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо. 
 
У підсумку захворіли на коронавірус 77 з учасників випробувань - 14 у групі, яка отримала справжню вакцину, решта 63 - серед тих, хто отримав плацебо. При цьому, ні в кого з групи, якій вкололи справжній препарат, не було середнього чи важкого перебігу захворювання, тоді як у групі плацебо таких випадків було 14 (десять середніх і чотири важких хворих). 
 
Зазначається, що вакцина продемонструвала ефективність у тому числі проти британського та індійського штамів. 
 
Побічні ефекти були переважно незначними, як набряк і біль у місці уколу. 
 
Компанія планує подавати вакцину на затвердження для екстреного використання у третьому кварталі 2021 року. 
 
Нагадаємо, що у Канаді пройшла першу фазу випробувань COVID-вакцина рослинного походження.
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14 06 2021 17:04
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