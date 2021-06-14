НОВИНИАмериканська біотех-компанія Novavax після третього етапу клінічних випробувань заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу та її повну ефективність у запобіганні важкого перебігу захворювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу
У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.
Згідно із заявою, на третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 90,4% випадків.
У дослідженні взяли участь 29 960 учасників у США та Мексиці віком від 18 років, у тому числі люди літнього віку та люди, що мали проблеми із серцем. Дві третини з них отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 21 день, а третині вкололи плацебо.
У підсумку захворіли на коронавірус 77 з учасників випробувань - 14 у групі, яка отримала справжню вакцину, решта 63 - серед тих, хто отримав плацебо. При цьому, ні в кого з групи, якій вкололи справжній препарат, не було середнього чи важкого перебігу захворювання, тоді як у групі плацебо таких випадків було 14 (десять середніх і чотири важких хворих).
Зазначається, що вакцина продемонструвала ефективність у тому числі проти британського та індійського штамів.
Побічні ефекти були переважно незначними, як набряк і біль у місці уколу.
Компанія планує подавати вакцину на затвердження для екстреного використання у третьому кварталі 2021 року.
Нагадаємо, що у Канаді пройшла першу фазу випробувань COVID-вакцина рослинного походження.
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14 06 2021 17:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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