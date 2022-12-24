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CУСПІЛЬСТВО

Нове опитування у "Дії": українці обирають дату святкування Різдва

24 грудня 2022, 13:53
Нове опитування у
Фото: solidarnosc.pl
Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством цифрової трансформації вирішили провести голосування у застосунку "Дія" про дату святкування Різдва.
Про це очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.
 
Голосування триватиме з 24 по 30 грудня.
 
За словами Ткаченка, католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). І за старим Різдво припадає на 7 січня.
 
Як зауважив міністр, переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але шість із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем.
 
"Переходьте до застосунку та голосуйте в "Дії" просто зараз", - закликав Ткаченко.
 
У Києві цього разу не передбачені великі святкування у новорічну ніч та на Різдво.
 
РіздвомінцифриМКІПДодаток “ДІЯ”

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