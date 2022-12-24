Нове опитування у "Дії": українці обирають дату святкування Різдва

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством цифрової трансформації вирішили провести голосування у застосунку "Дія" про дату святкування Різдва.

Про це очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

Голосування триватиме з 24 по 30 грудня.

За словами Ткаченка, католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). І за старим Різдво припадає на 7 січня.

Як зауважив міністр, переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але шість із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем.

"Переходьте до застосунку та голосуйте в "Дії" просто зараз", - закликав Ткаченко.

У Києві цього разу не передбачені великі святкування у новорічну ніч та на Різдво.