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Нові 100-гривневі банкноти уведе в обіг Нацбанк

15 грудня 2022, 15:19
Нові 100-гривневі банкноти уведе в обіг Нацбанк
Фото: Главком
Національний банк України з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та із відображенням на них року випуску.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
 
Ці нові купюри вводяться замість зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.
 
 
Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їхню видачу без обмежень.
 
У НБУ нагадують, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.
 
банкнотиНацбанк України

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