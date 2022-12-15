Нові 100-гривневі банкноти уведе в обіг Нацбанк
15 грудня 2022, 15:19
Фото: Главком
Національний банк України з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та із відображенням на них року випуску.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Ці нові купюри вводяться замість зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.
Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їхню видачу без обмежень.
У НБУ нагадують, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.
Нагадаємо, що в жовтні Рада призначила нового голову НБУ Пишного.