Нацбанк посилив обмеження на розрахунки з карт українських банків за кордоном на певні товари та послуги
09 вересня 2024, 16:09
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Обмежено оплату нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів.
Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
"Посилення валютних обмежень дасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни", - йдеться в повідомленні.
Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном.
НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на ці операції.
Також Нацбанк обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісій за управління, оплати за проживання та пов’язаних із цим комісій.
Зазначається, що такий ліміт враховує потреби українців, що перебувають за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Водночас обмеження "дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах".
Зміни почнуть діяти з 10 вересня.