Нацбанк посилив обмеження на розрахунки з карт українських банків за кордоном на певні товари та послуги

Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном.

"Посилення валютних обмежень дасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни", - йдеться в повідомленні.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном.

НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на ці операції.

Також Нацбанк обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісій за управління, оплати за проживання та пов’язаних із цим комісій.

Зазначається, що такий ліміт враховує потреби українців, що перебувають за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Водночас обмеження "дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах".

Зміни почнуть діяти з 10 вересня.