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CУСПІЛЬСТВО

Нового ракетного удару рф може завдати, коли настануть сильні морози – Подоляк

03 грудня 2022, 12:29
Нового ракетного удару рф може завдати, коли настануть сильні морози – Подоляк
Фото: Укрінформ
росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні, коли настануть сильні морози.
Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
 
"Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася, вони чекають збільшення морозів, глибини морозів. Грубо кажучи, щоб температура вночі просідала до 8-10 градусів морозу, і ось у цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні. Тобто, грубо кажучи, вони відкрито чекають на можливість максимально жорстко заморозити, тому що основний удар у такому разі припадає навіть не на енергетику, як таку, а через енергетику на опалення", – сказав Подоляк.
 
Він зазначив, що такий план абсолютно "людожерський", і він цілком продуманий.
 
Ворожий ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також було пошкоджено об'єкти системи електропередачі.
 
Масовані атаки росії на українську енергосистему продовжуються з 10 жовтня. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.
 
обстрілморозвійна з РосієюПодоляк

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