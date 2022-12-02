Ймовірність наступного удару рф висока, він може бути дуже масовним – ОК "Південь"

Очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ймовірність нового російського обстрілу України висока.

Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

Як зазначила речниця, очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати", - повідомила Гуменюк.

Вона закликала українців бути уважними.

"Має бути підготовленим ваше побутове та повсякденне життя до того, що наслідки удару можуть бути довготривалими, їхнє усунення може потребувати певного часу. Треба розуміти, що виснаження ППО, виснаження енергетичної системи і виснаження психологічного стану є складовими гібридної війни", - додала речниця ОК "Південь".

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму росіяни готують нову хвилю мобілізації.