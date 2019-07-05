Новообрана глава Антикорупційного суду задекларувала 24 земельних ділянки
Танасевич задекларувала дві квартири в Харкові - площею 56 кв м і 67 кв м. Також в декларацію чиновниця внесла інформацію про 24 земельних ділянки, йдеться в декларації.
14 ділянок по 20000 кв м в Сонячному Запорізької області знаходяться у спільній власності. В інформації про права на дані об'єкти вказано ім'я Олени Танасевич.
Три ділянки по 20 тис кв м і один на 40 тис кв м в Сонячному Запорізької області знаходяться в "іншому типі власності". Власником цих ділянок вказана Тетяна Грицаченко.
Також в декларацію внесено інформацію про три земельні ділянки площею від 20 тис до 80 тис кв м в Бражківці Ізюмського району Харківської області. Вони також знаходяться в "іншому типі власності". Власником цих ділянок вказана Тетяна Грицаченко.
Власником двох земельних ділянок в Харкові - площею 1200 кв м і 1000 кв м - вказаний чоловік Михайло Танасевич.
Крім того суддя задекларувала автомобілі Peugeot 107 2012 року випуску і Ssangyong Actyon 2006 року випуску, якими вона володіє разом з чоловіком, а також записаний на чоловіка Daewoo Sens 2005 року випуску.
Чоловікові, згідно з декларацією, належать три комерційні фірми: ТОВ "Енергетична альтернатива" (50% від загального капіталу), ТОВ "Серафим Солар Україна" (100%), ТОВ "Євро енерджі" (50%). Михайло Танасевич є кінцевим бенефіціарним власником цих компаній.
У 2018 році він отримав 245 884 грн зарплати в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації. Також Михайло Танасевич отримав дохід від підприємницької діяльності в розмірі 997 818 грн.
Олена Танасевич отримала зарплати в фірмі "Енергетична альтернатива", де вона є співвласницею - 68477 грн.
Інформація про грошові активи в декларації не вказана.
Нагадаємо, що 7 травня 2019 року на зборах суддів шляхом таємного голосування Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду. Судді впоралися з третьої спроби, оскільки при першому і другому голосуванні ніхто з кандидатів не набрав мінімально необхідної кількості голосів.
Рух "ЧЕСНО" не знайшов інформації, яка б свідчила про недоброчесність Танасевич.
Олена Танасевич була суддею Печенізького районного суду Харківської області. Вона показала кращі бали на відборі до Антикорупційного Суду.
Танасевич закінчила Харківську юракадемію, а присягу судді прийняла у 2012 році.
Її чоловік займається бізнесом в Харкові, сім'я має квартиру і сім земельних ділянок.
Рідна сестра Олени Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області.
Зарплата судді склала 220 тис. на рік, а її чоловіка - мільйон. Їздить на автомобілі Peugeot 107.
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