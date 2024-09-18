Новообрана президентка Мексики відхилила запрошення до України

Вона продовжить політику попередника.

Новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відхилила запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну після того, як вона вступить на посаду 1 жовтня. За її словами, вона продовжить політику попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Про це повідомляє Fuser News.

"Ми поїдемо на деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але не будемо багато подорожувати. Тут наша відповідальність", — заявила Шейнбаум.

Політика її попередника полягала у невтручанні у зовнішні справи та підтримці мирних перемовин. За словами президентки, Мексика підтримує дипломатичні відносини з усіма країнами, окрім Еквадору, де у квітні стався напад на мексиканське посольство.

Нагадаємо, у червні 61-річна Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, яка очолила Мексику за 200-річну історію країни. Вона кліматолог та колишня очільниця столиці Мехіко.