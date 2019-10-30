Новосад заявила про бажання скасувати "сегрегацію" для абітурієнтів з окупованих територій
Про це вона сказала на Форумі єдності в Маріуполі, передає LB.ua.
"[У 2019] 1600 абітурієнтів з непідконтрольних нам територій Донбасу і 265 абітурієнтів з окупованого Криму вступили в наші українські вузи за спрощеною процедурою - це коли вони не здають зовнішнього незалежного оцінювання. Це найбільший показник за чотири роки. Це означає, що є інтерес до навчання на тій частині території України, яка контролюється урядом", - сказала міністр.
Зараз абітурієнту з окупованої території потрібно звернутися в освітній центр "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" і скласти три вступні іспити. При цьому він обмежений у виборі університету, і Новосад пропонує збільшити кількість ВНЗ, куди можуть поступити жителі окупованих територій без ЗНО.
"У тих, хто вступає з Криму, є пояс університетів на півдні - Миколаїв, Херсон, інші південні області. А ті, хто вступає з окупованого Донбасу, - тільки в переміщені університети. Така, не побоюся такого слова, сегрегація вичерпує себе", - сказала Новосад.
Нагадаємо, що завдяки проекту ЛакіБукс книга безкоштовно поповнила фонди 150 бібліотек Сходу та Півдня України. Це не перший досвід проекту у напрямку математичних книжок. Минулого року світ побачила книга українця Кузька Кузякіна #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА.
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