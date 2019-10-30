Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Новосад заявила про бажання скасувати "сегрегацію" для абітурієнтів з окупованих територій

Жителі Донбасу і Криму обмежені у виборі ВНЗ
Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що на окупованих територіях збільшується кількість абітурієнтів, які хочуть навчатися у ВНЗ, розташованих на контрольованій території.
Новосад заявила про бажання скасувати "сегрегацію" для абітурієнтів з окупованих територій Фото:Укрінформ

Про це вона сказала на Форумі єдності в Маріуполі, передає LB.ua.

"[У 2019] 1600 абітурієнтів з непідконтрольних нам територій Донбасу і 265 абітурієнтів з окупованого Криму вступили в наші українські вузи за спрощеною процедурою - це коли вони не здають зовнішнього незалежного оцінювання. Це найбільший показник за чотири роки. Це означає, що є інтерес до навчання на тій частині території України, яка контролюється урядом", - сказала міністр.

Зараз абітурієнту з окупованої території потрібно звернутися в освітній центр "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" і скласти три вступні іспити. При цьому він обмежений у виборі університету, і Новосад пропонує збільшити кількість ВНЗ, куди можуть поступити жителі окупованих територій без ЗНО.

"У тих, хто вступає з Криму, є пояс університетів на півдні - Миколаїв, Херсон, інші південні області. А ті, хто вступає з окупованого Донбасу, - тільки в переміщені університети. Така, не побоюся такого слова, сегрегація вичерпує себе", - сказала Новосад.

Нагадаємо, що завдяки проекту ЛакіБукс книга безкоштовно поповнила фонди 150 бібліотек Сходу та Півдня України. Це не перший досвід проекту у напрямку математичних книжок. Минулого року світ побачила книга українця Кузька Кузякіна #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2019 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.