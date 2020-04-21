ПОЛІТИКА НОВИНИУ листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новим главою ЄСПЛ став суддя з Ісландії
Фото: Європейська правда
Спано, 47-річний суддя, закінчив юридичний факультет Ісландського університету в 1997 році, пізніше він працював там професором і деканом. Магістр в галузі європейського та порівняльного права Оксфордського університету.
З 2009 по 2013 роки Спано був парламентським омбудсменом Ісландії.
У листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.
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