Новим главою ЄСПЛ став суддя з Ісландії

У листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.

Спано, 47-річний суддя, закінчив юридичний факультет Ісландського університету в 1997 році, пізніше він працював там професором і деканом. Магістр в галузі європейського та порівняльного права Оксфордського університету.

З 2009 по 2013 роки Спано був парламентським омбудсменом Ісландії.

У листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.

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