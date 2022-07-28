Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - йдеться в повідомленні.

19 липня комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко.

Очільниця комісії вважає, що для призначення генпрокурором переможця конкурсу необхідно отримати відповідь від Офісу генпрокурора про відсутність проблем у Клименка із корупцією та люстрацією. Однак керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 липня закликав комісію завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.