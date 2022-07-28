НОВИНИКерівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - йдеться в повідомленні.
19 липня комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко.
Очільниця комісії вважає, що для призначення генпрокурором переможця конкурсу необхідно отримати відповідь від Офісу генпрокурора про відсутність проблем у Клименка із корупцією та люстрацією. Однак керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 липня закликав комісію завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.
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28 07 2022 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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