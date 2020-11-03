Новий міністр охорони здоров’я обіцяє не зупиняти медреформу
Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що його відомство продовжить роботу над медичною реформою, повідомляє "Українська правда".
Джерело: Ємець, якого цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Пряма мова: "Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання - провести такі зміни, від яких виграють всі українці: як пацієнти, так і лікарі".
Деталі: За словами міністра, медреформа буде містити світовий досвід та включатиме інтереси лікарів та пацієнтів.
Очільник відомства повідомив, що вже відбувається підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я.
Що було раніше: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що новий уряд не планує згортати медичну реформу розпочату Уляною Супрун.
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