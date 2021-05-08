Новий спалах COVID-19 в Україні може розпочатися вже за два тижні - експерти
Таке прогнозують експерти Київської школи економіки (KSE), повідомляє "Громадське".
Там зазначили, що в більшості областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах уже впродовж наступних двох тижнів.
Експерти кажуть, що в зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. Загалом там фіксують половину всіх госпіталізацій у країні.
Умовно регіонами "тимчасової безпеки" в KSE називають Київ, Полтавську, Сумську та Чернігівську області, де від тижня до тижня фіксують коливання в бік спадання на плато.
"Зараз ми ще не говоримо про початок спалаху в країні, адже госпіталізації перебувають на рівні плато навколо малих чисел і збільшення є наслідком коливань. Однак упродовж найближчого тижня ми очікуємо, що госпіталізації вже будуть перевищувати виписки", - каже керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.
Що стосується летальності, то в середньому кількість померлих за добу в Україні становить 15 людей. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, смертність в Україні перебуватиме на рівні плато і найближчим часом.
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
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