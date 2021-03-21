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Новий український лоу-кост назвав перші маршрути і ціни на квитки

У перші тижні Bees Airline буде здійснювати чартерні рейси з Києва і Львова
Новий український лоу-кост Bees Airlines хоче запустити регулярні рейси і подав заявки на отримання маршрутів до Державіаслужби, повідомив на прес-конференції в.о. гендиректора авіакомпанії Євген Хайнацкий.
Новий український лоу-кост назвав перші маршрути і ціни на квитки Фото: stanstedairport.com

Про це передає avianews.com, пише "Економічна правда".

Комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора повідомив, що мова йде про польоти в Грузію і Вірменію.

Він повідомив, що в залежності від напрямку квиток буде коштувати від 1000-1500 грн. Bees Airline буде намагатися продавати більше місць за доступними тарифами, однак у кожного рейсу є економіка, тому не варто очікувати квитків за 2 дол.

У перші тижні Bees Airline буде здійснювати чартерні рейси з Києва і Львова. Далі маршрутна мережа розшириться за рахунок Одеси і Харкова.

Внутрішні рейси

"На внутрішні перевезення є попит. Ми дивимося на те, щоб в цьому році почати виконання якихось рейсів", - заявив Хайнацкий.

За його словами, авіакомпанія очікує конкретних дій від влади по підтримці внутрішніх перевезень, а саме скасування ПДВ.

Якщо це трапиться, Bees Airline прискорить запуск внутрішньої програми по Україні.

Нагадаємо, що Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня

 

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21 03 2021 16:47
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