Новий український лоу-кост назвав перші маршрути і ціни на квитки
Про це передає avianews.com, пише "Економічна правда".
Комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора повідомив, що мова йде про польоти в Грузію і Вірменію.
Він повідомив, що в залежності від напрямку квиток буде коштувати від 1000-1500 грн. Bees Airline буде намагатися продавати більше місць за доступними тарифами, однак у кожного рейсу є економіка, тому не варто очікувати квитків за 2 дол.
У перші тижні Bees Airline буде здійснювати чартерні рейси з Києва і Львова. Далі маршрутна мережа розшириться за рахунок Одеси і Харкова.
Внутрішні рейси
"На внутрішні перевезення є попит. Ми дивимося на те, щоб в цьому році почати виконання якихось рейсів", - заявив Хайнацкий.
За його словами, авіакомпанія очікує конкретних дій від влади по підтримці внутрішніх перевезень, а саме скасування ПДВ.
Якщо це трапиться, Bees Airline прискорить запуск внутрішньої програми по Україні.
Нагадаємо, що Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня
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