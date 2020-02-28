Новий вид ракоподібних назвали на честь групи Metallica
Про це повідомляє Phys.org, повідомляє "Громадське".
Таку назву придумали дослідники Гентського університету в Бельгії Торбен Ріл і Барт де Смет. Асоціація з Metallica напросилася сама, оскільки новий вид мешкає в середовищі біля залізомарганцевих конкрецій (скупченя природних гідроксидів заліза, марганцю та інших металів).
За словами Ріла і Смета, їх відкриття - не тільки знак поваги до групи Metallica, а й спроба попередити про те, що нерегульований видобуток мінералів може негативно відбитися на морських екосистемах.
Сам Macrostylis metallicola має невеликий розмір і зовні схожий на черв'яка. Оскільки представники цього виду живуть в непроглядній пітьмі, у них немає очей.
Музиканти Metallica подякували вченим.
"Ми виступали на всіх семи континентах, потрапили в зал і музей слави рок-н-ролу, а тепер ми... ракоподібні" -йдеться у заяві групи.
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