Вчені знайшли ще одне можливе пояснення дальнім міграціям китів

Вчені знайшли ще одне ймовірне пояснення дальнім міграціям китів на десятки тисяч кілометрів з холодних вод у теплі. Вони припустили, що тварини роблять це, аби підтримувати здоров’я шкіри.

Про це йдеться в досліджені вчених з Університету штату Орегон, яке опублікували в журналі Marine Mammal Science,передає "Громадське".

Його автори досліджували понад 60 китів 4 різних видів протягом 8 років. До них прикріпили GPS-маячки.

Виявилося, що деякі з китів пропливали за 42 дні майже 10 тисяч кілометрів під час літньої міграції. Раніше припускали, що кити таким чином «нагулювали жир» у багатих на їжу водах Арктики та Антарктики, але поверталися в тепліші моря для родів і виживання молодих особин.

В новому досліджені вчені зазначають, що новонароджених фіксували саме в холодних водах Антарктики, відтак вони висунули нову теорію.

«Річ у тому, що кити потребують постійного відлущування та оновлення шкіри. Інколи їх можна довго відстежувати за слідами скинутої старої шкіри, але в холодних водах цей процес зупиняється», — розповідає автор дослідження Роберт Пітман.

Це пояснюється тим, що в холоді приплив крові до шкіри стає меншими, для збереження тепла.

Вчені також зазначають, що в холодних водах шкіра китів починає обростати водоростями, які можуть стати розсадником паразитів і небезпечних бактерій. Відтак вони вимушено мігрують на великі відстані.

Нагадаємо, що NASA опублікувало знімки, що показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд.