Вчені знайшли ще одне можливе пояснення дальнім міграціям китів
Про це йдеться в досліджені вчених з Університету штату Орегон, яке опублікували в журналі Marine Mammal Science,передає "Громадське".
Його автори досліджували понад 60 китів 4 різних видів протягом 8 років. До них прикріпили GPS-маячки.
Виявилося, що деякі з китів пропливали за 42 дні майже 10 тисяч кілометрів під час літньої міграції. Раніше припускали, що кити таким чином «нагулювали жир» у багатих на їжу водах Арктики та Антарктики, але поверталися в тепліші моря для родів і виживання молодих особин.
В новому досліджені вчені зазначають, що новонароджених фіксували саме в холодних водах Антарктики, відтак вони висунули нову теорію.
«Річ у тому, що кити потребують постійного відлущування та оновлення шкіри. Інколи їх можна довго відстежувати за слідами скинутої старої шкіри, але в холодних водах цей процес зупиняється», — розповідає автор дослідження Роберт Пітман.
Це пояснюється тим, що в холоді приплив крові до шкіри стає меншими, для збереження тепла.
Вчені також зазначають, що в холодних водах шкіра китів починає обростати водоростями, які можуть стати розсадником паразитів і небезпечних бактерій. Відтак вони вимушено мігрують на великі відстані.
Нагадаємо, що NASA опублікувало знімки, що показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд.
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