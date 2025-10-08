Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Потік трудових мігрантів з Індії до росії зріс у 22 рази

08 жовтня 2025, 20:49
Фото: tass.ru
Це пов’язують із дефіцитом кадрів у російській економіці та переорієнтацією міграційної політики на країни Південної Азії.

Через критичний дефіцит робочої сили рф масово залучає трудових мігрантів з Південної Азії. Лише з Індії кількість приїздів на роботу зросла у 22 рази: з 813 осіб у 2020 році до понад 17 тисяч у 2025-му.

Про це повідомляє The moscow Times.

Головною причиною такого сплеску експерти називають гостру нестачу працівників у будівництві, промисловості та сільському господарстві. Згідно з прогнозами, до кінця 2025 року кількість трудових мігрантів з Індії може подвоїтись.

Основні регіони, куди прямують індійські працівники: москва, Санкт-Петербург, Саратовська, Ульянівська та Ростовська області.

Після скорочення припливу мігрантів з країн СНД та посилення міграційного контролю, російська влада переорієнтувалася на Південну Азію. У 2025 році росія виділила 71,8 тис. квот для індійських робітників із загальної квоти на іноземців у 234,9 тис. осіб.

російські компанії також розглядають можливість залучення працівників із Непалу, Вʼєтнаму та Бангладеш, щоб компенсувати дефіцит кадрів у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

Раніше ми також писали, що на бік росії у війні проти України можуть стати тисячі кубинців

 
Росіяміграція

