На бік росії у війні проти України можуть стати тисячі кубинців – Forbes

Те, що почалося як регіональне вторгнення, перетворилося на багатонаціональну кампанію авторитаризму проти України

росія дедалі більше покладається на іноземців у війні проти України. Через рекордні втрати кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії.

Для москви це спосіб продовжити війну без внутрішнього опору, а для її союзників – можливість отримати бойовий досвід у сучасній війні.

Українські чиновники кажуть, що вже скоро на боці росії можуть воювати до 25 тисяч кубинців. Вони стануть найбільшим за чисельністю іноземним контингентом на полі бою, випередивши і Північну Корею.