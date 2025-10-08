На бік росії у війні проти України можуть стати тисячі кубинців – Forbes
08 жовтня 2025, 09:35
Фото: Reuters
Те, що почалося як регіональне вторгнення, перетворилося на багатонаціональну кампанію авторитаризму проти України
росія дедалі більше покладається на іноземців у війні проти України. Через рекордні втрати кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії.
Про це пише Forbes.
Для москви це спосіб продовжити війну без внутрішнього опору, а для її союзників – можливість отримати бойовий досвід у сучасній війні.
Українські чиновники кажуть, що вже скоро на боці росії можуть воювати до 25 тисяч кубинців. Вони стануть найбільшим за чисельністю іноземним контингентом на полі бою, випередивши і Північну Корею.
Автор матеріалу зазначає, що привабливість участі у війні рф проти України для багатьох кубинців полягає у фінансовій вигоді. Їм обіцяють платити близько 2000 доларів на місяць, що набагато вище за їхню зарплату на батьківщині.
Як повідомляється, контракти для участі у боях на передовій вже підписали тисячі людей. Інші ж кажуть, що їх обдурили – мовляв, кликали працювати на будівництві, а відправили в окопи.
Доцент Центру Міллера Університету Вірджинії Крістіна Лопес-Готтарді каже, що зараз Куба переживає серйозну економічну та енергетичну кризу. Середня зарплата на острові становить біля 20 доларів, тож обіцяні росією кошти для кубинців є астрономічними.
Хоча сама Гавана заперечує свою пряму участь у цьому процесі, аналітики кажуть, що такий масштаб рекрутинку був би неможливий без мовчазної згоди тамтешньої влади.
Українська депутатка Олександра Устинова вважає, що залучення військового контингенту з Куби та Північної Кореї є політичними жестами, а не ознаками дефіциту російських ресурсів. У серпні вона заявила:
"росія завербувала близько 20 000 кубинців; понад 1000 з них уже воюють в Україні, і ми вбили близько 40. Ми маємо їхні паспорти як доказ. Мета полягає в тому, щоб показати, що вони мають надійних партнерів".
За словами Устинової, світ все більше ділиться на демократичні країни та авторитарні режими, серед яких росія, Іран і Північна Корея. Та видання все ж стверджує, що мотивація Куби є як економічною, так і ідеологічною.