Литва обирає між прийомом і компенсацією: 158 мігрантів або €3 млн

Новий міграційний механізм ЄС став викликом для Вільнюса.

Литва вирішує, чи прийняти щонайменше 158 мігрантів відповідно до нового міграційного пакту Європейського Союзу, чи сплатити так званий внесок солідарності, який перевищує 3 мільйони євро.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Очікується, що уряд ухвалить рішення до набуття чинності нового міграційного пакту.

Водночас опозиційні депутати закликають зробити це якомога швидше, щоб країна встигла підготуватися до можливої інтеграції мігрантів або закласти кошти в бюджет. Згідно з ухваленим у 2024 році механізмом, країни-члени ЄС повинні або прийняти визначену кількість мігрантів, або внести фінансову компенсацію.

У випадку Литви йдеться про 158 осіб, яких планується передати з південних країн Євросоюзу. За кожну переселену людину ЄС виділяє до 10 тисяч євро.

Якщо держава відмовляється приймати мігрантів, вона має сплатити внесок, що для Литви складає понад 3 мільйони євро.

"Можливо, Литва частково прийме біженців, а частково сплатить компенсацію, або ж вибере один із цих варіантів повністю", - заявив голова парламентського комітету з прав людини Лаурінас Шедвідас.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Владислав Кондратович зауважив, що 158 осіб це незначна кількість на фоні близько 20 тисяч іноземних працівників, які щороку приїжджають до Литви.

Також він визнав, що питання є політично чутливим.