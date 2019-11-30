Ножовий напад у торговому центрі Гааги не пов'язаний з тероризмом

Інцидент стався через кілька годин після нападу в Лондоні

Ножовий напад в торговому центрі в Гаазі, під час якого поранення отримали троє підлітків, не пов'язаний з тероризмом.

"На цей час немає ніяких ознак терористичного мотиву", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

Поліція Нідерландів, в свою чергу, повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні.

Правоохоронні органи ведуть пошуки злочинця.

Нагадаємо, ножовий напад стався 29 листопада в універмазі Hudson's Bay в одному з центральних торгових районів Гааги. Біля місця інциденту на той момент було багатолюдно через "чорну п'ятницю". Поранення отримали троє підлітків. Злочинцеві вдалося втекти.

Район, де сталася атака, розташований за 500 метрів від парламенту Нідерландів.

До атаки було залучено підвищену увагу через події незадовго до цього нападу на Лондонському мосту в столиці Великобританії, в результаті якого загинули двоє людей.

Нагадаємо, що Турецькі війська протягом ночі посилили бомбардування Рас-ель-Айна після того як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.