НПЗ Коломойського почне купувати нафту у "Укрнафти" без аукціонів

"Ми переходимо до повноцінної толінгової моделі, за якої ми платимо Кременчуку (НПЗ) тільки за переробку. Тут інші фінансові параметри: ми будемо платити ринкову ціну за переробку. Але для нас це вигідна угода і надійніша угода"

ПАТ "Укрнафта" і Кременчуцький НПЗ переглянули принципи співпраці та домовилися про толінгову модель взаємодії (переробка сировини на давальницьких умовах).

"Ми переходимо до повноцінної толінгової моделі, за якої ми платимо Кременчуку (НПЗ) тільки за переробку. Тут інші фінансові параметри: ми будемо платити ринкову ціну за переробку. Але для нас це вигідна угода і надійніша угода", - сказав глава правління ПАТ "Укрнафта" Марк Роллінз, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава правління, контракт з яким за рішенням акціонерів закінчується 30 квітня, нагадав, що компанія не може експортувати нафту і зобов'язана продавати її на державних аукціонах.

При цьому єдиний гравець на ринку, який може переробляти ресурс, - НПЗ "Укртатнафта", здійснює покупку нафти держкомпанії з негарантованою регулярністю.

Крім того, отримані з нафти "Укрнафти" нафтопродукти реалізовувалися її автозаправних станцій (АЗС) з комісійними НПЗ, пояснив Роллінз.

За його словами, перехід на толінгові взаємини дозволить компанії забезпечити стабільний фінансовий потік.

"З новою моделлю ми не залежатимемо від того, чи хочуть вони купувати у нас нафту чи ні. Ми повністю контролюємо фінансовий потік на всіх етапах, він не буде порушуватися кожен раз, коли зриваються аукціони. Ми самі вирішуємо, скільки хочемо переробляти. Після переробки ми забираємо всі нафтопродукти та продаємо їх через наші АЗС", - уточнив він.

"Укрнафта" в 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн т) у порівнянні з 2017 роком - до 1,448 млн тонн. Видобуток газу скоротився на 2,3% (на 0,026 млн кубометрів) - до 1,082 млрд кубометрів, виробництво зрідженого газу - на 5,2% (на 6 тис. тонн), до 110 тис. тонн.

Компанія за підсумками 2018 року отримала 6 млрд 628,148 млн грн чистого прибутку проти 101,771 млн грн за аналогічний показник за 2017 рік.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

Нагадаємо, "Укрнафта" стягнула з Росії $44,45 млн у міжнародному арбітражі за втрачені у Криму активи.