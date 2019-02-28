Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія заявив, що НСТУ визнає себе винними за ситуацію з Євробаченням.

"Ми беремо на себе провину за ситуацію з Євробаченням і хочемо суспільного діалогу. Також ми наразі не збираємось розривати контракт з СТБ. Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію", - сказав він під час прес-конференції НСТУ щодо рішення не приймання Україною участі в "Євробаченні 2019", інформує Hromadske.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України не веде переговори з музикантами про участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Україна не братиме участі в "Євробаченні-2019".