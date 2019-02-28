Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

НСТУ визнає себе винними за ситуацію з "Євробаченням"

"Ми хочемо суспільного діалогу"
Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія заявив, що НСТУ визнає себе винними за ситуацію з Євробаченням.
НСТУ визнає себе винними за ситуацію з "Євробаченням" Зураб Аласанія. Фото: mediananny.com

"Ми беремо на себе провину за ситуацію з Євробаченням і хочемо суспільного діалогу. Також ми наразі не збираємось розривати контракт з СТБ. Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію", - сказав він під час прес-конференції НСТУ щодо рішення не приймання Україною участі в "Євробаченні 2019", інформує Hromadske.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України не веде переговори з музикантами про участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Україна не братиме участі в "Євробаченні-2019".

Європейська мовна спілка, яка є організатором пісенного конкурсу "Євробачення", сподівається на участь представника України у конкурсі наступного року.

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.