НСТУ визнає себе винними за ситуацію з "Євробаченням"
"Ми беремо на себе провину за ситуацію з Євробаченням і хочемо суспільного діалогу. Також ми наразі не збираємось розривати контракт з СТБ. Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію", - сказав він під час прес-конференції НСТУ щодо рішення не приймання Україною участі в "Євробаченні 2019", інформує Hromadske.
Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України не веде переговори з музикантами про участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Україна не братиме участі в "Євробаченні-2019".
Європейська мовна спілка, яка є організатором пісенного конкурсу "Євробачення", сподівається на участь представника України у конкурсі наступного року.
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"