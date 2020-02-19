Обласні музеї Чернівців подовжили графік роботи

"Керівники обласних музеїв переглянули та затвердили нові графіки роботи. Відповідне доручення дав голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Відсьогодні (з понеділка, 17 лютого – ред.) музеї прийматимуть відвідувачів з 10:00 до 20:00"

У Чернівцях області музеї змінили графік роботи – відтепер працюватимуть довше.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА,передає УКРІНФОРМ.

"Керівники обласних музеїв переглянули та затвердили нові графіки роботи. Відповідне доручення дав голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Відсьогодні (з понеділка, 17 лютого – ред.) музеї прийматимуть відвідувачів з 10:00 до 20:00", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОДА нагадали, що кожний другий вівторок місяця в музеях проводиться день відкритих дверей. Відвідувачі можуть безкоштовно оглянути експозиції у супроводі екскурсовода.

Серед закладів, які безоплатно можна відвідати у день відкритих дверей – Чернівецький обласний краєзнавчий музей та його філії – музей Ольги Кобилянської, музей Юрія Федьковича, музей Міхая Емінеску; Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту; обласний художній музей; обласний меморіальний музей Володимира Івасюка.

Як свідчить інформація на сайті Чернівецької міської ради, раніше області музеї були відкриті переважно з 09:00 до 17:00. Тобто відтепер вони працюватимуть на дві години довше.

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