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Обласні музеї Чернівців подовжили графік роботи

"Керівники обласних музеїв переглянули та затвердили нові графіки роботи. Відповідне доручення дав голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Відсьогодні (з понеділка, 17 лютого – ред.) музеї прийматимуть відвідувачів з 10:00 до 20:00"
У Чернівцях області музеї змінили графік роботи – відтепер працюватимуть довше.
Обласні музеї Чернівців подовжили графік роботи ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА,передає УКРІНФОРМ.

"Керівники обласних музеїв переглянули та затвердили нові графіки роботи. Відповідне доручення дав голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Відсьогодні (з понеділка, 17 лютого – ред.) музеї прийматимуть відвідувачів з 10:00 до 20:00", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОДА нагадали, що кожний другий вівторок місяця в музеях проводиться день відкритих дверей. Відвідувачі можуть безкоштовно оглянути експозиції у супроводі екскурсовода.

Серед закладів, які безоплатно можна відвідати у день відкритих дверей – Чернівецький обласний краєзнавчий музей та його філії – музей Ольги Кобилянської, музей Юрія Федьковича, музей Міхая Емінеску; Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту; обласний художній музей; обласний меморіальний музей Володимира Івасюка.

Як свідчить інформація на сайті Чернівецької міської ради, раніше області музеї були відкриті переважно з 09:00 до 17:00. Тобто відтепер вони працюватимуть на дві години довше.

Нагадаємо, що учасники дводенного хакатону "TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці" розробили 10 проєктів для приваблення до міста мандрівників.

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19 02 2020 15:00
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