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Обмеження на виїзд скасують після завершення воєнного стану - Зеленський

За Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа та обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи
Обмеження на виїзд скасують після завершення воєнного стану - Зеленський Фото: з вільних джерел
Скасування обмежень на виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду та обмежено придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану. 
 
Про це у відповіді на електронну петицію повідомив президент Володимир Зеленський.
 
Він вкотре зазначив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа та обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.
 
"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку у навчальних військових частинах", – наголосив Зеленський.
 
Президент нагадав, що українці в запасі й не призвані під час мобілізації "можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер".
 
"Статтею 33 Конституції закріплено право законно залишати територію України – за винятком встановлюваних законом обмежень, і таке право за статтею 64 може обмежуватися за умов воєнного чи надзвичайного стану із зазначенням терміну дії цих обмежень. Скасування зазначених обмежень передбачається зробити після завершення дії правового режиму воєнного стану", – резюмував Зеленський.
 
Він, проте, звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати поставлені в електронній петиції питання".
 

Як повідомляв iPress, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроекти, якими продовжується загальна мобілізація та воєнний стан на три місяці - до третьої декади листопада. 

 

 

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16 08 2022 11:46
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