Українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон

Уряд 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Володимир Зеленський 12 серпня повідомив, що доручив Кабінету Міністрів підвищити максимальний вік для виїзду з України до 22 років. Президент пояснював, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та продовжити навчання в країні».

25 серпня на сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту, який дозволяє виїзд чоловікам віком від 18 до 24 років. Зміни передбачають, що обмеження не поширюватимуться на призовників та військовозобов’язаних, які під час мобілізації цього та наступного року не підлягають призову через вік.

Таким чином, обмеження залишаються для тих, кому цього або наступного року виповниться 25 років.