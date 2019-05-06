Обшук НАБУ в УАФ: слідчі вийшли на оточення сина Луценка

"Уся справа в тому, що Денис Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Саме він був свідком на весіллі сина Луценка"

До можливих зловживань на закупівлях для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетна людина, пов’язана з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Обшуки у Будинку футболу 5 червня НАБУ проводило у кабінетах усієї будівлі, розпочинаючи з першого поверху, де знаходиться відділ маркетингу, повідомляє "Українська правда".

Також був проведений обшук і на п'ятому поверсі, де розташовані кабінети керівництва Української асоціації футболу.

За інформацією джерела, слідчі НАБУ у пошуку документів щодо будівництва та виготовлення штучних полів акцентували свою увагу на діяльності Дениса Морозенка.

Згідно інформації УП, Денис Сергійович Морозенко працював у ФФУ з травня 2015 по липень 2018 року на посаді заступника начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку. Навіть відома зарплата Денисенка на цей період у ФФУ - 999 272 гривень.

За даними джерела, саме Денисенко був тією людиною, що здійснювала контроль щодо закупівлі газонного покриття із заводу ФФУ та будівництва футбольних майданчиків за кошти з державного бюджету.

Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ у 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.

"Уся справа в тому, що Денис Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Саме він був свідком на весіллі сина Луценка", – повідомляє джерело УП.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі Федерації футболу України.