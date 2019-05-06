Обшук НАБУ в УАФ: слідчі вийшли на оточення сина Луценка
Обшуки у Будинку футболу 5 червня НАБУ проводило у кабінетах усієї будівлі, розпочинаючи з першого поверху, де знаходиться відділ маркетингу, повідомляє "Українська правда".
Також був проведений обшук і на п'ятому поверсі, де розташовані кабінети керівництва Української асоціації футболу.
За інформацією джерела, слідчі НАБУ у пошуку документів щодо будівництва та виготовлення штучних полів акцентували свою увагу на діяльності Дениса Морозенка.
Згідно інформації УП, Денис Сергійович Морозенко працював у ФФУ з травня 2015 по липень 2018 року на посаді заступника начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку. Навіть відома зарплата Денисенка на цей період у ФФУ - 999 272 гривень.
За даними джерела, саме Денисенко був тією людиною, що здійснювала контроль щодо закупівлі газонного покриття із заводу ФФУ та будівництва футбольних майданчиків за кошти з державного бюджету.
Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ у 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.
"Уся справа в тому, що Денис Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Саме він був свідком на весіллі сина Луценка", – повідомляє джерело УП.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі Федерації футболу України.
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