CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейське управління захисту економіки в Житомирській області у вівторок, 23 квітня, затримало за підозрою в отриманні хабара голову Коростенської райадміністрації та керівника одного з відділів РДА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Очільник Коростенського району та його підлеглий попалися на хабарі
Вони вимагали 1500 доларів за виділення двох земділянок
Фото: Національна поліція
За версією слідства, в райадміністрації існувала корупційна схема щодо вирішення земельних питань. Чиновників затримали на гарячому під час отримання 800 доларів. Всього вони вимагали 1500 доларів за виділення двох земділянок, повідомляють на сайті Нацполіції України.
Затриманим закидають ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди.
Голова Коростенської РДА Сергій Дмитрук очолює район з кінця 2014 року.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.
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23 04 2019 22:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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