Одна зі служб таксі погодилася безкоштовно перевозити лікарів на час карантину - МОЗ
Про це відомство повідомляє у Facebook, зазначає "Громадське".
"Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні", - йдеться у повідомленні.
Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.
МОЗ закликає інші бізнеси "виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи".
Opti - мобільний сервіс таксі в містах України. Компанія працює у 29 містах: Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Кривому Розі. Рівне, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Кам'янському, Хмельницькому, Полтаві, Луцьку, Білій Церкві, Сумах, Вінниці, Дубно, Тернополі, Яремче, Кропивницького, Маріуполі, Ужгороді, Херсоні, Черкасах, а також в Литві й Польщі.
Як повідомлялося, МОЗ та органи місцевого самоврядування домовилися зі службою таксі Uber, аби та безкоштовно підвозила медичних працівників, які борються з коронавірусом, до лікарень.
Нагадаємо, що у МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає
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