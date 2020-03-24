Одна зі служб таксі погодилася безкоштовно перевозити лікарів на час карантину - МОЗ

До започаткованої Міністерством охорони здоров'я ініціативи про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Opti

"Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні", - йдеться у повідомленні.

Про це відомство повідомляє у Facebook, зазначає "Громадське".

"Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні", - йдеться у повідомленні.

Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.

МОЗ закликає інші бізнеси "виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи".

Opti - мобільний сервіс таксі в містах України. Компанія працює у 29 містах: Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Кривому Розі. Рівне, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Кам'янському, Хмельницькому, Полтаві, Луцьку, Білій Церкві, Сумах, Вінниці, Дубно, Тернополі, Яремче, Кропивницького, Маріуполі, Ужгороді, Херсоні, Черкасах, а також в Литві й Польщі.

Як повідомлялося, МОЗ та органи місцевого самоврядування домовилися зі службою таксі Uber, аби та безкоштовно підвозила медичних працівників, які борються з коронавірусом, до лікарень.

Нагадаємо, що у МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає