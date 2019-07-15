Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук "Перед вихідними Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних"

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб.

Фото: argumentua.com

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