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Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук

"Перед вихідними Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних"
Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб.
Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук Фото: argumentua.com

"Перед вихідними Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних, зокрема відносно Іванющенка.Враховуючи вимоги законодавства, розшук Іванющенка поновлено, відповідні відомості внесені до розшукового обліку. Про результати поінформовано ГПУ", - зазначає речник Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, 2 липня прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього "регіонала" та соратника Януковича Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський". У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкціїпроти Іванющенка.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.

 

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15 07 2019 14:12
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