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Офіс генпрокурора запрацює 2 січня

Відповідний наказ уже опубліковано в газеті ВР
Офіс генерального прокурора України запрацює наступного четверга, 2 січня 2020 року.
Офіс генпрокурора запрацює 2 січня

"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні. Раніше передбачалося, що Офіс генпрокурора запрацює 1 січня 2020 року, передає LB.ua.

Нагадаємо, що Генпрокурор Руслан Рябошапка допустив повідомлення екснардепу Сергію Пашинському про три нові підозри в кримінальних злочинах.

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24 12 2019 14:00
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