ПОЛІТИКА НОВИНИОфіс генерального прокурора України запрацює наступного четверга, 2 січня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіс генпрокурора запрацює 2 січня
Відповідний наказ уже опубліковано в газеті ВР
"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні. Раніше передбачалося, що Офіс генпрокурора запрацює 1 січня 2020 року, передає LB.ua.
Нагадаємо, що Генпрокурор Руслан Рябошапка допустив повідомлення екснардепу Сергію Пашинському про три нові підозри в кримінальних злочинах.
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