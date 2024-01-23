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Оголошено номінантів Оскар-2024

23 січня 2024, 20:12
Оголошено номінантів Оскар-2024
Сьогодні Американська кіноакадемія оголосила номінантів 96-ї кінопремії "Оскар".

Повний список номінантів опублікувано на сайті кінопремії. 

Наразі лідером є фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Фільм, який претендує на 13 нагород. 

На другому місці "Бідолашні створіння" - 11 номінацій. 

Третє місце посідає "Вбивці квіткової повні" з 10 намінаціями. 

Далі йде фільм "Барбі", який став найкасовішим в минулому році і найбільшим конкурентом "Оппенгеймера", ві маєн 8 номінацій. 

Серед номінантів такі фільми: "Американське чтиво", "Анатомія падіння", "Барбі", "Вбивці квіткової повні", "Маестро", "Оппенгеймер", "Минулі життя", "Бідолашні створіння" і "Зона інтересів". 

Серед них є українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі"  Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степаненко. 

 

ОскарОскар 2024

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