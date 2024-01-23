Оголошено номінантів Оскар-2024

Сьогодні Американська кіноакадемія оголосила номінантів 96-ї кінопремії "Оскар".

Повний список номінантів опублікувано на сайті кінопремії.

Наразі лідером є фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Фільм, який претендує на 13 нагород.

На другому місці "Бідолашні створіння" - 11 номінацій.

Третє місце посідає "Вбивці квіткової повні" з 10 намінаціями.

Далі йде фільм "Барбі", який став найкасовішим в минулому році і найбільшим конкурентом "Оппенгеймера", ві маєн 8 номінацій.

Серед номінантів такі фільми: "Американське чтиво", "Анатомія падіння", "Барбі", "Вбивці квіткової повні", "Маестро", "Оппенгеймер", "Минулі життя", "Бідолашні створіння" і "Зона інтересів".

Серед них є українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степаненко.